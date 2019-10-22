قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الأكراد "ليسوا ملائكة"، على الرغم من أنه ساعدهم على وقع انتقادات دولية كثيفة طاولته منذ إعلان سحب الجنود الاميركيين، مضيفا "لم نقطع يوما تعهدا للأكراد بأننا سنبقى لـ400 سنة مقبلة لحمايتهم".

كما أعلن "ترامب" أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط، وفقُا لسكاي نيوز عربية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "العدد المحدود" من القوات الأميركية سينتشر بالقرب مع حدودها مع الأردن وإسرائيل، فيكا تقوم مجموعة أخرى من الجنود ستقوم بـ"حماية النفط".

وأوضح "ترامب" أن "عملية حماية الموارد النفطية في المنطقة ستضخ أموالا للأكراد"، متابعًا "لدينا جنود في قرى في شمال شرق سوريا قرب حقول النفط، هؤلاء الجنود المتواجدون في تلك القرى ليسوا في طور الانسحاب".