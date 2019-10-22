كشف اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة بالقاهرة، أن حملات وزارة البيئة وشرطة المسطحات وشرطة المرافق بحضور مندوب من مجلس الوزراء مع حى النزهة، لليوم الثانى على التوالى، لمراجعة تقييم الاثر البيئي للأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين، أسفرت عن تحرير 9 محاضر لمطاعم بعمارات مصر للتعمير والمركز التجاري، وعرضها على النيابة العامة.

وأضاف رئيس حي النزهة لـ"الوطن" أن المحاضر تضمنت مخالفات طبقا لقانون البيئة من عدم وجود موافقة البيئة، وعدم وجود سجل الحالة البيئية، والتخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط، وعدم تخصيص حيز للمدخنين للشيشة، لافتا إلى أن تلك المخالفات تصل غرامتها إلى مليون جنيه، وهناك حالات لا يجوز التصالح فيها، وجار تحرير محاضر غلق لكافة الأماكن التى تم تحرير محاضر لها.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة على المحال، داعيا أصحاب الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها إلى استيفاء كافة الاشتراطات البيئية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وتوقيع الغرامات الواردة بقانون البيئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

جدير بالذكر أن حملة من وزاة البيئة انطلقت أمس لمراجعة الأثر البيئي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المحلات المخالفة بنطاق حي النزهة، أسفرت عن تحرير محاضر بيئة لـ6 كافيهات مخالفة للاشتراطات البيئية في النزهة الجديدة وعمارات مصر للتعمير، وجرى إحالة الأمر إلى النيابة العامة.