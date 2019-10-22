اتفاق لدعم مجالات التعاون بين مدينة دمياط للإثاث ومقاطعة كاتوبا

أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية، بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي للدولة المصرية.

وأضاف أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية، إلى تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعظيم مساهمته في الاقتصاد بالإضافة إلى سعي الدولة لتوفير بيئة جاذبة وآمنه للاستثمار في المحافظات كافة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمؤسسة التنمية الاقتصادية بمقاطعة كاتاوبا، وهي المقاطعة المركزية لولاية كارولينا الشمالية، على رأس وفد يضم المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف وقيادات من الوزارة وأعضاء المجلس الاقتصادي بالمحافظة والذي جرى تشكيله وفقاً لمشروع الوزارة والذي تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز".

وقال الوزير إن مصر لديها قاعدة صناعية في عدد من القطاعات المختلفة، وعلى رأسها المنسوجات والجلود والأثاث والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب والمواطنين كافة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى امتلاك مصر أمثلة رائدة في مجال الأثاث كمدينة دمياط الجديدة للأثاث والتي تعد كيانا اقتصاديا متكاملا يساعد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، مشيراً إلي وجود تكتل الأثاث في بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حيث يتم تسويق منتجاتهم محلياً وعالمياً، وتستوعب العديد من العمالة المحلية وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.

كما استعرض المسؤولون عن المؤسسة الأمريكية تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية بالمقاطعة، بالإضافة إلى إفساح المجال نحو تحسين القوى العاملة المصنعة في الولاية وإيجاد بيئة عمل أفضل.

كما جرى خلال اللقاء التركيز على القطاعات والامكانيات الاقتصادية ذات الميزات التنافسية الخاصة بالمقاطعة كقطاع الأثاث والمنسوجات ومجال تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الطبية والعطرية ومواد البناء، وتدوير المخلفات والطاقة المتجددة.

كما تمت الاشارة إلى أنه قد تم تصنيف مقاطعة كاتاوبا باعتبارها واحدة من المناطق العشرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، لجذب العمالة وخلق فرص عمل.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لبحث مجالات التعاون بين مدينة الأثاث في دمياط ونظيرتها في مقاطعة كاتوبا، وفتح مجال أوسع لتبادل الخبرات الفنية والتسويقية في هذا القطاع.