أعلن وزير القوي العاملة، إن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالسويس، بلغ 236 معينا جرى حصرهم من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من حملة المؤهلات العليا والمتوسط، وفوق المتوسطة، والعمالة الفنية وغير الفنية ، من خلال المكاتب الخمس التابعة للمديرية، فضلا عن 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 821 شابا باحثا عن العمل.

وأشار إلى أن التقرير الشهري تولى قياس مهارة 350 عاملا على المهن المختلفة خلال شهر سبتمبر، فضلا عن استخراج العدد نفسه من ترخيص مزاولة الحرفة، للعمل سواء بالداخل أو الخارج، حيث يتم منح الشهادة بعد اجتياز الاختبارات التي تتم من خلال اللجان الفنية المشكلة بالمديرية لهذا الغرض.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، أنه جرى التفتيش على 13 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر، فضلا عن التفتيش على 205 منشآت لتنفيذ قانون العمل، بالإضافة إلى القيام بـ 10 حملات تفتيشية.

وتابع أن المديرية عقدت 5 ندوات توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة.

وتلقت المديرية 51 شكوى فردية ، جرى تسوية 12 منها وديا وإحالة 20 شكوى للقضاء، وما زالت هناك 19 شكوى تحت البحث والدراسة.