واصلت وزارة الداخلية جهودها لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التي تستغل الأحداث المختلفة، لإثارة الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة.

تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، بمحافظة المنوفية، الذي أدى لوفاته، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين، حيث أمكن تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك، وعددهم 22، وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم.

وعثر بحوزتهم على (ملصقات إثارية - إسبراي - أسلحة بيضاء - 2 طبنجة صوت - رشاش صوت) بهدف استغلال القضية لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسة محاكمته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدوله العليا التحقيقات.