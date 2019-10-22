عاجل.. السيسي يصل "سوتشي" لرئاسة القمة الأفريقية الروسية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منتجع سوتشي جنوب روسيا، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية، بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة لقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية الروسية.

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وقالت الخارجية المصرية إن القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وإن هذه القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.