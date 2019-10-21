عبد العال مشيدا بجهود السيسي: عليكم أن تفخروا برئيسكم

أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المستوي الدولي والإفريقي خلال الفترة الماضي، مشيرا إلي أن مصر لا تتعامل الأن مع كتلة أو دولة معينة ولكن هناك تنوع بين الصين وروسيا وأوروبا وأمريكا والبلاد العربية وهناك تعاون اقتصادي وتجاري وسياسي مع كل هؤلاء.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، إن إفريقيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت في موضع لائق بدليل القمة الروسية الإفريقية المقرر عقدها قريبا، موجها حديثه للنواب قائلا:"عليكم أن تفخروا برئيسكم وبهذا القائد فقبل 5 سنوات مكنش حد بيكلم معانا والأن الجميع يسعي إلينا".