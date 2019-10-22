أول إمبراطور يدرس في الخارج.. قصة تنصيب ناروهيتو لإمبراطورية اليابان

أمام ما يقرب من 2000 ضيف، من بينهم شخصيات من حوالي 190 دولة ومنظمة دولية، أعلن الإمبراطور الياباني ناروهيتو رسميًا اليوم الثلاثاء تنصيبه، في احتفال رسمي في القصر الإمبراطوري وفقًا للبروتوكول القديم.

وقال الإمبراطور البالغ من العمر 59 عامًا من داخل الستارة التي يبلغ ارتفاعها 6.5 متر "أتعهد بموجب هذا بأن أعمل وفقا للدستور وأتحمل مسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان".

تنازل والده عن العرش لظروف صحية.. والأمطار غيرت من مظاهر التنصيب

التنازل الأول عن العرش منذ أكثر من 200 عام في الأسرة الملكية لليابان، خطّه الإمبراطور أكيهيتو، وكان الحاكم الـ125 لليابان في أقدم سلالة حاكمة بالعالم، بتنحيه عن العرش في 30 أبريل الماضي، وتنازل لابنه ناروهيتو بعد 30 عامًا اعتلى فيهم الإمبراطور أكيهيتو "عرش الأقحوان"، بسبب مخاوف من تقدمه في السن وضعف حالته الصحية.

ووقفت الإمبراطورة ميشيكو (84 عامًا)، التي كانت ترتدي فستانًا أبيض طويلًا، بجانب الإمبراطور السابق خلال الحدث الذي استمر 12 دقيقة، حسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، وحضر مراسم التنحي ما يقرب من 290 مشاركًا وزراء مجلس الوزراء، وقضاة المحكمة العليا وحكام الولايات، حيث قام "أكيهيتو "، الذي كان مغطى برداء برتقالي غامق، بزيارة إلى الأماكن المقدسة داخل مناطق القصر، بما في ذلك Kashikodokoro، وهو مزار مخصص للإلهة الشمسية لشينتو أماتيراسو، والتي يُقال إن العائلة الإمبراطورية تنحدر منها.

جعلت اليابان اليوم عطلة وطنية وعفا عن حوالي 550 ألف مجرم

واليوم، استمر الحفل الذي يعادل التتويج حوالي 30 دقيقة فقط، وارتدى الإمبراطور الـ 126 في أقدم ملكية وراثية في العالم، ثوب "كوروزن نو غوهو"، وهو عبارة عن رداء برتقالي غامق بتصميم يعود تاريخه إلى القرن التاسع يلبسه الأباطرة في المناسبات الخاصة.

ووقفت الإمبراطورة ماساكو، البالغة من العمر 55 عامًا، وهي ترتدي ثوب الكيمونو ذو الطبقات الواسعة، داخل عرش ميتشوداي المجاور في احتفال "سوكويري سيدن نو جي" في القصر بوسط طوكيو.

دفعت الأمطار الغزيرة في الصباح الوكالة الإمبراطورية للأسرة إلى تقليل عدد المسؤولين الاحتفاليين بالزي الياباني التقليدي ونقلهم إلى الداخل من الممر من الفناء، حيث كان من المقرر أن يصطف أكثر من 70 شخصًا يحملون السيوف والأقواس.

وفقًا للطقوس التي تعود إلى أكثر من 1000 عام، تم وضع اثنتين من العناصر الثلاثة من الشعارات الإمبراطورية - السيف والجوهرة - التي ورثها الإمبراطور في شهر مايو كدليل على صعوده إلى العرش، في عرش تاكاميكورا في الحفل إلى جانب الأختام الرسمية والخاصة. وقُدمت في نهاية المطاف تحية من 21 بندقية من قبل قوة الدفاع الذاتي البرية.

وجعلت اليابان اليوم عطلة وطنية، وعفا عن حوالي 550 ألف مجرم في هذه المناسبة، في أول عفو منذ زواج الإمبراطور عام 1993 من الإمبراطورة، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

الإمبراطور دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في جامعة هارفارد وأكسفورد، وهو أول ملك ياباني يدرس في الخارج.

وكان من بين الحضور الأمير البريطاني تشارلز، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون، ونائب الرئيس الصيني الرئيس وانغ تشيشان وزعيم هونج كونج كاري لام.