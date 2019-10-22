قال الدكتور أشرف كمال رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية، إن العلاقات القوية التي تربط بين مصر وروسيا تسهم في التحرك الدبلوماسي والسياسي الروسي في دعم حل المشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية للقارة الأفريقية، وذلك تعقيبا منه على اللقاء الثاني عشر الذي يجمع بين الرئيسين السيسي وبوتين في روسيا.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، أن الرئيس السيسي يتبنى سياسة التوازن بين جميع القوى الدولية والإقليمية، وشريطة ذلك الاحترام والمنفعة المتبادلين، متابعا: العلاقات السياسية الخارجية لمصر تسهم في دعم السياسة الداخلية في الإصلاحات ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.

وأشار إلى أن الساحة الدولية تشهد تحولات جذرية، وإعادة تشكيل تكتلات سياسية واقتصادية خلال هذه الفترة.