قال الدكتور أحمد بردان أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل، ظاهرة فلكية تتكرر مرتين في السنة.

ونفى بردان، خلال حواره مع الإعلاميين أحمد خيري، ومها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن يكون الإله بتاح هو إله الظلام كما يشاع، لكنه إله الفن والصناعة والحرفيين، واقتبس منه شكل تمثال جائزة أوسكار، ولا علاقة له بالظلام تماما، وكان له معبد في منف حيث ظهرت أقدم نظرية نشأة في الوجود، ما يدل على الرقي والتحضر.

وأضاف بردان أن المصريين القدماء كان لديهم أول الموحدين، الذي يبحث عن الإله الواحد، وأن المصريين القدماء بحثوا عن الآلهة للاستعانة بهم في كل أمور الحياة.

وأكد بردان أن المجتمع المصري متدين بطبعه منذ القدم، وكان يبحث عن كيان يلجأ إليه ويقدم له القرابين، ويؤدي له الصلوات، وكانت حضارة مصر القديمة حضارة روحية.