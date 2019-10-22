حبس طالب تعدى على والدته وقتل ابن خالته لرفضه سلوكه في الخصوص

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، حبس طالب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل ابن خالتة بسكين علي إثر مشاجرة مع والدتة وقيامه بالتعدى عليها بالسب كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفي والتحفظ على أداة الواقعة.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، عن ورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بجوار شارع نادي الخفير بدائرة القسم

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص، تبين أن أطراف الواقعة كلا من "وحيد.م.ح" 18 سنة، طالب بالثانوي الصناعي، ويعمل سائق توك توك، ومقيم شارع نادي الخفير بدائرة القسم، وتوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتبين أن الطـرف الثاني هو نجل خالة الأول المدعو "سيف.ع.ع " 21 سنة، طالب بمعهد سيناء للسياحة والفنادق، ومقيم بالعجوزة في الجيزة.

وأفادت التحريات أنه أثناء تواجد الثاني ووالدته (خالة المتوفي) بمسكن الأول ولدى قيامها بمعاتبة أبنها (المتهم) لعدم قيامه بالبحث عن فرصة عمل قام بالتعدي عليها بالسب والشتم، الأمر الذي دفع المتوفي إلي طرده من المنزل، دفاعا عن خالته، وحال ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام علي إثرها المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، وفر هاربا .

تم إخطار اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية. وجري نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي المطرية بالقاهره، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة علي النحو المبين، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.