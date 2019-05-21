بدأت نيابة مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بعد ظهر اليوم، التحقيق في واقعة مقتل جزار على يد ابنه، بسبب كثرة تعدِ الوالد عليه بالسباب ومعايرته له لإدمانه تعاطي الأقراص المخدرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرير لبيان ملابسات وتفاصيل الواقعة.

كانت أجهزة الأمن، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تمكنت من كشف غموض مقتل جزار بمركز إطسا، بعد أن عثر عليه غارقا في دمائه وسط أرضه الزراعية وتوفي عقب وصوله لمستشفى إطسا المركزي، وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجني عليه، ويعمل جزار أيضا، وأنه قرر التخلص من والده بسبب كثرة معايرته له بالفشل وتعاطي الحبوب المخدرة.

وتعود الواقعة، إلى تلقي مدير الأمن إخطارا من مستشفى إطسا المركزي، بوصول "محمد. ع. ع" (55 سنة - جزار)، ومقيم بقرية تطون، جثة هامدة ادعاء ضرب من آخرين وبسؤال زوجته، وفقا للبيان الأمني، أكدت أنها وجدته غارقا في دمائه في أرضه الزراعية ولا تعرف سبب إصابته.

وجه مدير أمن الفيوم، إدارة البحث الجنائي، بسرعة كشف غموض الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة، هو ابن المجني عليه، ويدعى "ع. م" ( 23سنة - جزار)، ومقيم بنفس العنوان، بسبب كثرة تعدِ والده عليه بالسباب ومعايرته له لإدمانه تعاطي الأقراص المخدرة.

جرى تقنين الإجراءات، وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 9281 لسنة 2019م إداري مركز إطسا، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق معه.