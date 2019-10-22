توقع الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري والمناطق الشمالية، اليوم، منوها أن الأمطار قد تمتد غدا إلى مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، على قناة "Dmc"، أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري وصلت إلى 29 درجة مئوية، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة في جميع أنجاء الجمهورية، وعدم استقرار الطقس لليوم الثاني على التوالي.

ولفت إلى تعرض البلاد إلى موجة من عدم الاستقرار تتمثل في تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، وقد تكون غزيرة تصل إلى حد السيول في الأماكن التي يوجد بها مرتفعات جبلية.