أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضارى اسم الفنان حسين رياض فى مشروع "عاش هنا"، وهو المشروع الذى يهدف إلى توثيق أماكن سكن رموز مصر وحفظ سيرهم للأجيال المقبلة، فيمكن للمارة مشاهدة لافتة تحمل اسم حسين رياض وعنوانه، 106 شارع خلوصي شبرا مصر- القاهرة.

وحسين رياض من مواليد حي السيدة زينب بالقاهرة، واسمه حسين محمود شفيق، واسم شهرته حسين رياض، وهو شقيق الفنان فؤاد شفيق، عشق حسين رياض التمثيل منذ كان طالبا في المدرسة الثانوية، حينما انضم إلى فريق الهواة بالمدرسة، وكان لمدربه وأستاذه في فن التمثيل إسماعيل وهبى، شقيق الفنان يوسف وهبى، فضل كبير في تنشئته.

بدأ حسين رياض مشواره الفني عام 1916 على مسرح جورج أبيض، وشارك في مسرحية "خلي بالك من إميلى"، وهى المسرحية التي لعبت روز اليوسف دور البطولة فيها، وحتى لا تعلم أسرته بالأمر- حيث كان التشخيص أمراً معيبا آنذاك- غير اسمه من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض.

انتقل ليعمل بعدة فرق مسرحية، فالتحق بفرق: الريحانى، ومنيرة المهدية، وعلى الكسار، ويوسف وهبى، وفاطمة رشدى. أما مسيرته في السينما فقد بدأت منذ كانت السينما صامتة، وبالتحديد عام 1931 في فيلم "صاحب السعادة كشكش بيه"، وتوفى فى 17 يوليو 1965.