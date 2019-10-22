قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه يجرى فحص ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بزمام مدينة الخارجة، وذلك من خلال فريق المكافحة المتخصص التابع لإدارة الخارجة الزراعية، حيث يجري التحرك بشكل فوري وسريع حال تلقي بلاغات المزارعين حول ظهور أعراض الإصابة بالسوسة الحمراء في أشجار النخيل.

وأضاف أن إدارات المكافحة في الإدارات الزراعية المختلفة تواصل أعمال الفحص والمكافحة من خلال معدات جري توفيرها للمقاومة، بجانب توفير المبيدات اللازمة للرش سواء العلاجي والوقائي، وهناك حملات مستمرة للمرور على مزارع النخيل والتأكد من عدم وجود أو ظهور بؤر مصابة بالسوسة الحمراء وسط التشديد على البؤر التي ظهرت بها الإصابة منذ سنوات بمدينة الخارجة والفرافرة.

وأوضح أن القطاع الزراعي يواصل الندوات الإرشادية للمزارعين حول طرق اكتشاف النخيل المصاب، بالإضافة إلى الطرق الوقائية وأهمها رش جروح النخيل بالكبريت عقب انتهاء مرحلة التقليم.