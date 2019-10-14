"زراعة الوادي الجديد" تطرح أشجار زينة وفاكهة بأسعار مخفضة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن طرح شتلات أشجار زينة وفاكهة بأسعار مخفضة أمام المواطنين وذلك بمقر إدارة البساتين بالمديرية بمدينة الخارجة.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن الأصناف التي جري طرحها مُحسنة وراثيا وتأتي ضمن سلسلة الشتلات التي تطرحها المديرية باستمرار والتي تشمل أشجار فاكهة وخضر بهدف تنمية الثروة الزراعية.

وأشار المرسي إلى أن الأصناف التي جري طرحها تشمل ياسمين هندي 20 جنيه، ياسمين بلدي بـ10، جهنمية قزمية 10، جهنمية متسلقة 40، شيفروليلة 10، حصالبان 10، اكينو كاربس 10، كاليوس 10، اكاليفا 10، بزينطا 15، دراسينا 120، لانتانا كمارا 10، وينكا عادية 10، زيتون 15، تين برشومي أحمر 15، هيبسكس مبرقش 15.

وأضاف أن المديرية حريصة على تدعيم المزارعين بكافة الشتلات والأشجار ذات الجودة والإنتاجية العالية لتنيمة الثروة الزراعية.