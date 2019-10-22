كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي انتظام حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة بجدول التشغيل، دون حدوث أي تأخيرات نتيجة العوامل الجوية وسوء الطقس وارتفاع حده الغيوم، مشيرة إلى أن جميع مواعيد الإقلاع والهبوط تسير وفق مواعيدها المقررة سلفا. كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الجاري، حيث من المنتظر سقوط أمطار رعدية وتصل لحد السيول ببعض مناطق من شمال البلاد وسيناء، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

فيما أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، حالة الطواريء تحسبا لسقوط الأمطار اليوم خاصة بمنطقة المهبط، وشددت الشركة فى بيان على ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السلامة الدولية.

من جانبه قال إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، إن الجو العام يشهد حالة من عدم الاستقرار، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 3 درجات، مؤكدا أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 29 درجة مئوية، ومازال هناك تكاثف للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وأشار عطا في بيان صحفي له اليوم، إلى أن نتيجة كثافة هذه السحب سيصاحبها سقوط الأمطار على كل من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة كل المحافظات فمن المتوقع أن تصل ل 27 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تصل إلى 26 درجة مئوية، جنوب سيناء 33 درجة مئوية، شمال الصعيد 30 درجة مئوية، جنوب الصعيد 26 درجة مئوية، موضحا أن فصل الشتاء يبدأ يوم 21 ديسمبر القادم.

وفى سياق متصل، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة في الانخفاض على الأنحاء كافة، ﻟﻴﺴﻮد غدا الأربعاء طقس ﻟﻄﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

كما توقع الخبراء، أن ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺳﻴﻨﺎء ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺟﻨﻮﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، وﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد. واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدله، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة فالعظمى هي، 27 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 22، ومطروح العظمى 25 والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 والصغرى 21، وقنا العظمى 32 والصغرى 21، والأقصر 33 والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 والصغرى 23.