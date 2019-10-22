قال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن قرار بريطانيا برفع حظر سفر مواطنيها لجنوب سيناء ورفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ "إيجابى وصائب" وسيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مكرم لـ" الوطن" أن صدور القرار قبل أيام من انعقاد معرض لندن السياحي، المقرر بالعاصمة البريطانية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، سيعطي فرصة كبيرة لقطاع السياحة بجنوب سيناء لتسويق برامج السفر لشرم الشيخ، وإبرام تعاقدات جديدة خلال الموسم الشتوي الحالي، بخاصة أن السائح البريطاني عاشق لشرم الشيخ .

وتابع: "ننتظر حاليا الإجراءات التنفيذية للقرار، وموعد البدء الفعلي للرحلات، مشيرا إلى أن فنادق شرم الشيخ جاهزة من الآن لاستقبال السياح البريطانيين".

وأشار إلى أن شرم الشيخ كانت تستقبل سنويا أكثر من 600 ألف سائح إنجليزي قبل قرار بريطانيا بحظر سفر مواطنيها إليها، معتبرا القرار البريطاني حافز لروسيا لاستصدار قرار مماثل بعودة الرحلات الجوية إلى المطارات الإقليمية المصرية بخاصة أن جميع تقارير لجان التفتيش الروسية أكدت أن تلك المطارات مؤمنة للغاية.

وكانت بريطانيا قد قررت فرض حظر سفر لرعايها لشرم الشيخ علي خلفية سقوط الطائرة الروسية بسيناء أكتوبر 2015.