أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم وقف إصدار التراخيص لإنشاء دور أيتام جديدة خلال السنوات الماضية وذلك للتشجيع على رعاية الأطفال اليتامى داخل أسرهم وذلك ضمن برنامج الأسر البديلة.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات الحملة الإعلامية الخاصة بالأسر البديلة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة.

جدير بالذكر أن برنامج الأسر البديلة برنامج أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي ويقوم علي تشجيع الأسر البديلة على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي العاطفية والصحية والنفسية.

واتخذت الوزارة نح وتحقيق هذا الهدف عدد من آليات العمل من تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام، وتلا ذلك تعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الاطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة.