أعلنت لجنة التحقيق بشأن التظاهرات في العراق، اليوم، أن الاستخدام المفرط للقوة كان سببا في سقوط ضحايا من المتظاهرين، مؤكدة مقتل 107 مدنيين و4 من رجال الأمن وإصابة 3458 شخصا خلال 6 أيام من التظاهرات التي بدأت في الأول من أكتوبر الجاري، بحسب قناة "الحرة".

وأكدت اللجنة في تقريرها وجود حالات قنص بين المتظاهرين. وقال التقرير إن 70 في المئة من الإصابات كانت في الصدر والرأس. وعزت اللجنة الخسائر في صفوف المدنيين إلى ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والمسؤولين وهو "ما أدى إلى حدوث فوضى" بحسب اللجنة، التي أشارت في نفس الوقت أنه لم تصدر أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

لكن اللجنة قالت إنها أحالت تسجيلات لمسؤولين حرضوا على قتل المتظاهرين. وأوصت اللجنة بإعفاء كل من قائد عمليات بغداد وقائد شرطة بغداد، وقائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار، كما أوصت بإحالة الملف الى القضاء.