أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على الموافقة للدخول إلى إقليم كردستان لتنقل إلى خارج الأراضي العراقية، مشيرة إلى عدم وجود موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - أن "بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من سوريا باتجاه العراق".

كان وزير الدفاع الأمريكي قد رجح مارك إسبر، في وقت سابق، انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق.

وقال إسبر، إن هدف نقل القوات للعراق "مواصلة الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي والمساعدة في الدفاع عن العراق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب ألف جندي إضافي لا يزالون في الشمال السوري، بعد إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب الأكراد.