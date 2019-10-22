رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوي عن دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وقال النائب إنه تعرض لعملية نصب من قبل أحد الأشخاص، "أنا ضحية لقضية نصب ولجأت إلى قضاء مصر الشامخ الذي انصفني، وقال بحكم المحكمة إن الشاكي نصاب، في القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأي المكتب الفني".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان في أثناء مناقشة طلب برفع الحصانة عن النائب عبد إسلام الخضراوي.

وطالب عبد العال من النائب أن ينهي هذه المشكلة قبل الانتخابات القادمة "مش عايز لها أثر" وإياكم والشيك".

كان رئيس مجلس النواب على عبد العال، قد قرر أمس الاثنين، إرجاء البت فى الطلب بالإذن للنيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب عبد السلام محمود سيد أحمد في القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأي المكتب الفني.

وجاء قرار عبد العال لرغبته في الاستماع إلى النائب نفسه في الأمر في جلسة الغد حيث إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد رفضت طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب لتوافر شبهة الكيدية في القضية في حين يرى عبد العال ضرورة التأكد من النائب نفسه.