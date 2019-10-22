قرر رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فصل الطالب المتهم والده وعمه بالاعتداء على كلا من مدير مدرسة تل الجراد الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس بالشرقية، ومدرس وعامل بنفس المدرسة 15 يوما، ونقله من المدرسة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة بلبيس عن ورود بلاغ من" السيد.ع" مدير المدرسة، اتهم خلاله ولي أمر وشقيقه بالتعدي عليه بالضرب، والتعدي أيضا علي مدرس وعامل بالمدرسة بالضرب، بدعوى قيام مدرس بالتعدي على الطالب بالمدرسة بالضرب. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.