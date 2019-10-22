تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيادة العقيد وليد فايد، من ضبط مدرس نصب على من مدرسات في 257 ألف جنيه، وبعض الأجهزة الكهربائية مقابل تشغيلها فى مجال الكافيهات نظير أرباح شهرية متفاوتة وعدم إلتزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية إليها.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغات إلى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، من مدرسات بمدرسة القصراوي الابتدائية بدائرة قسم ثان طنطا، مفادها قيام " أحمد. ف. م. ا" 41 عاما مدرس سابق بذات المدرسة، وجرى نقله لمدرسة أخرى وحاليا منقطع عن العمل، ومقيم شارع حافظ وهبي أول طنطا، بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 257 ألف جنيه وبعض الأجهزة الكهربائية مقابل تشغيلها فى مجال الكافيهات، نظير أرباح شهرية متفاوتة وعدم إلتزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية إليها.

توصلت تحريات العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية إلى صحة وحقيقة الوقائع على النحو الوارد بالبلاغات وقيام المتهم سالف الذكر بممارسة نشاط واسع في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها نظير أرباح شهرية وعدم وفائه بإلتزامه.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم سالف الذكر، وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع المشار إليها وتعهد برد المبالغ المالية للشاكيين، جاري العرض على النيابة العامة.