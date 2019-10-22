تشهد محافظتي القاهرة الجيزة، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة منها، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال مصر حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وفق الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، اليوم، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية تمتد للوجه البحري والقاهرة الثلاثاء والأربعاء، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء الخميس، قد تمتد لشمال الصعيد وجنوبا على حلايب وشلاتين.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، إنه من متوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاث أيام القادمة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، فى حين إن درجات الحرارة فى المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضا ما بين 8-9 درجات.