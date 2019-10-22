قال هشام الشاعر، أمين صندوق غرفة المتشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرار البريطاني برفع قيود الرحلات الجوية إلى جنوب سيناء والسماح للمواطنين البريطانيين بالسفر لشرم الشيخ يوصل رسالة للعالم بأمان المقصد السياحي المصري سيكون لها تأثير إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلي شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، وتابع "شرم الشيخ هي المدينة المفضلة للسياح البريطانيين".

وأضاف الشاعر لـ "الوطن" أنه لا يوجد أي عائق لعودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ حاليا، مشيرا إلى وجود العديد من شركات الطيران مستعدة لتسيير رحلات مباشرة من المدن الإنجليزية لشرم الشيخ.

وأشار إلى أن فنادق شرم الشيخ مستعدة لاستقبال أي أعداد من السياح البريطانيين حاليا، منوها إلى أن عودة السائح الإنجليزي لشرم الشيخ مكسب كبير. وسجلت الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى مصر العام الماضي نحو 415 ألف سائح.