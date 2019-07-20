الطيران المدني توضح توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن

بالإشارة إلى ما تم تداوله اليوم ببعض المواقع الإخبارية الأجنبية بشأن توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولى لمدة سبعة أيام ، صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى المصرى أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية وجارى تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة .ومن جانبها قامت وزارة الطيران المدنى بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة الى لندن ، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر ) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءً من غداً إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة .