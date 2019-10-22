انتقد النائب سعيد حساسين، وزار ة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لتقاعسه في تنفيذ عدد من المشروعات، مما تسبب في استمرار انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة ومنها كرداسة.

وتابع حساسين خلال مناقشة طلب إحاطة له بالجلسة العامة اليوم مستشهدا ببعض الصور "هناك مناطق بكرداسة التي تبعد دقائق عن محافظة الجيزة ما زالت تشرب بالجيركن"، وهناك عدد من المشروعات للصرف الصحي لم تنفذ أو نفذ منها نسب قليلة.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد شهدت اليوم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير الإسكان حول العديد من القضايا حول الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي ومياه الشرب وانقطاع المياه ووصلت إلى 35 طلب إحاطة.