أكد النائب ايهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، تجاهل الحكومة نقص الخدمات الأساسية فى منطقة شبرا، ووجود معاناة كبيرة للمواطنين، بسبب مشاكل المياة والصرف الصحى .

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان ، من شكاوى النواب من مشاكل الإسكان وارتفاعات المبانى وعدم وجود محطات لصرف الصحى .

ووجه النائب حديثه لوزير الإسكان قائلا :" لن اقول مثل زملائى أن شبرا تتشرف بنزولك ولكن الوزير الذى ينزل شبرا هو من يتشرف بها وبتتكب فى تاريخه ،فهى صورة مصر الايجابية وخرج منها وزراء ومسئولين كبار ".

وأشار إلى أن أعمال التطويرفى عزبة جرجس والعسال متوقفة ،لافتا إلى ضرورة بحث أسباب ارتفاع فواتير المياة والتى اشتكى منها عدد كبير من مواطنى شبرا.