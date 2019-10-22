فيديو مسرب.. براءة أحمد عز من ادعاءات زينة وشقيقتها في واقعة "العلمين"

في تصعيد جديد حول مشاجرة نسرين شقيقة الفنانة زينة مع الفنان أحمد عز، بأحد فنادق العلمين في الساحل الشمالي، ظهر فيديو يكشف التفاصيل حقيقة ما تردد بين طرفي النزاع.

ويوضح الفيديو، الذي تم تصويره وقت وقوع المشاجرة، أن عز كان يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص (أحد شهود الواقعة) ويتبادلون حوارا جانبيا يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وهو ما لفت انتباه نسرين شقيقة زينة، التي اتجهت بصحبة شقيقها وقامت بدفع أحمد عز بوجهه خلال جلوسه قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك"، ليقوم عز بسؤالها متعجبا من سبب اعتداء سيدة لا يعرفها عليه، وعندما كشفت عن شخصيتها نهض عز وتركها واتجه إلى أمن الفندق ليقوم بتحرير محضر سب وقذف ضدها.

وأوضح هذا الفيديو حقيقة ادعاء زينة وشقيقتها، اللتان صرحتا بأقول تتنافى مع حقيقة المشاجرة المفتعلة من طرف شقيقتها، التي بادرت بالاعتداء على عز وسبه تنفيذا لوعيدها له - على حد قولها.