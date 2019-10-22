كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وزير الإسكان، بضرورة الأهتمام بحل المشكلات التى طرحها النواب خلال مناقشة طلبات الإحاطة فى جلسة اليوم، والمتعلقة بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحى وتتمركز كلها فى صعيد مصر والوجه البحرى وتحديدا فى القرى والنجوع ،وكذلك المناطق العشوائية .كما شدد "عبد العال "قبل إعطاء الكلمة لوزير الإسكان للرد على 40 طلب إحاطة مقدمة من النواب على ضرورة مراجعة الاشتراطات الخاصة بفواتير المياه والاشتراطات الخاصة بالبناء.

ويشار إلى أن الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، ناقشت على مدار أكثر من ساعتين ،عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.