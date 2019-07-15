وجَّه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية اليوم، التحية لـ"الأمانة العامة للبرلمان"، على جهد القائمين عليها خلال دور الانعقاد الرابع، والذي ينتهي اليوم.

وقال عبد العال، في كلمة له: "أتوجه بخالص شكري وتقديري لأبنائي في الأمانة العامة للمجلس، شركاء العمل، والجنود الحقيقيين في كتيبة العمل البرلماني، لما قدموه من بذل وعطاء، بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية".

كما وجه أغلب النواب، خلال الجلسة الختامية، تحية للمستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، على خلفية الدعم الذي قدمه لهم على مدار الفترة الماضية.