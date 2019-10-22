سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 50 منزلا للأهالي المستحقين بقريتي البكارشة وكفر المسلمية، التابعتين لمركز الحسينية، بواقع 25 منزلا بكل قرية بإجمالي تكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارها، ورفع كفاءتهم، طبقاً للبروتوكول الثالث بين صندوق تحيا مصر، و جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ أن خطة الإعمار شملت ترميم بعض المنازل، وتعريش المنزل بالخشب العرق وطبقة عازلة بلاستيكية وأسمنتية وتوصيل الكهرباء، وتركيب أسلاك جديدة بدلاً من القديمة المتهالكة، وتوصيل المياه وشبكة الصرف الصحي الداخلي، وكذلك تركيب السيراميك وأعمال الدهانات الداخلية والخارحية للمنزل، وأعمال النجارة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط، وتوفر له حياة كريمة، وتسعى الدولة جاهدة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات له والعمل على تحسين مستوى معيشته.

وتفقد المحافظ المنازل للتأكد من اكتمال خطة الإعمار ورفع الكفاءة، مقدما الشكر لصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لدورهما في إدخال الفرحة والسرور على الأهالي المستحقين وتوفير مسكن آدمي لهم يحميهم من برودة الشتاء وحرارة الصيف.

من جانبه أكد محمد كمال، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أنه جرى اختيار المنازل المستهدفة لرفع كفاءتها وإعمارها وتسليمها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وغير القادرين، وذلك بعد إجراء البحوث الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

بينما أشار أحمد ربيع، منسق صندوق تحيا مصر، إلى أن إجمالي عدد المنازل التي تم تطويرها وتأهيلها 50 منزلا شاملة رفع كفائتها وتجهيزها بالأثاث المنزلي لتليق بالأهالي بهدف توفير مسكن آدمي للقرى الأكثر احتياجا.

وأبدى المواطنون سعادتهم البالغة لما قام به صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان من إعادة إعمار ورفع كفاءة منازلهم بصورة تليق بهم مقدمين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته لتلك المبادرة النبيلة.