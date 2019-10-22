اعتمد الدكتو علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، خرائط المخطط العمراني التفصيلي لعدد 50 قرية بمدينة طوخ والتي استمر العمل فيها حوالي عام .

حضر الاجتماع الدكتورعواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد سند مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وأعضاء المكتب الاستشاري المنفذ للمخطط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيتم عرض المخطط في جلسة المجلس التنفيذي القادمة، قبل إرساله إلى المهندس الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.وأوضح أن تلك المخططات تأتي للتيسير على المواطنين، ومنعا من انتشار العشوائيات والبناء المخالف وسعيا نحو إصدار تصاريح للبناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008.

وأضاف أن فائدة المخطط لأي مدينة أنه يحدد محاور التنمية بها ويحجم عشوائية البناء، من خلال مناطق مخططة من المحافظة، تضم طرق وخدمات ومرافق، وبدلًا من أن يتمدد المواطن في البناء على حساب الأرض الزراعية، بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وتخطيط وتنظيم القرى والمدن حماية للأجيال القادمة وسعيا لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .