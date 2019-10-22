أشعل شاب النيران، اليوم، في منزل فتاة سبق أن تقدم لخطبتها بمدينة القرنة غرب الأقصر، لكن رفضه والدها، ووافق على زواجها من شخص أخر.

تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد نشوب حريق بمنزل مواطن يدعى "ي.ا. م" عامل، يبلغ من العمر 65 عامًا، مقيم بقرية المريس التابعة لمركز القرنة، بالانتقال لموقع البلاغ، تبين نشوب حريق بالطابق الثاني والتهمت النيران جهاز عروسة بالكامل.

وبسؤال مالك المنزل، اتهم المدعو "مصطفى. ا .ا " يبلغ من العمر 22 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية حيث تم ضبطه، واعترف بالواقعة بالاشتراك مع المدعو "محمد. ص" يبلغ من العمر 22 عامًا، ومقيم بذات الناحية.

واعترف المتهم تفصيلا بأنه قفز من شباك الغرفة المطلة على الشارع، ثم ألقى بنزين على جهاز العروسة، وإشعال فيه النيران، تحرر محضر بالواقعة رقم 4317 إداري مركز القرنة لسنة 2019، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق تحت إشراف المحام العام لنيابات الأقصر.