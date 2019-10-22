نفى وزير الإسكان والمرافق العامة، حدوث أي اختلاط بين مياه الشرب والصرف الصحي، قائلا إنه حتى إذا حدث كسر في المواسير، فلن تختلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب بسبب ضغط المياه الشديد.

وأضاف الوزير، أن مواسير مياه الشرب والصرف الصحي لا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الخاصة بالصرف "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن تختلط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية 33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات.

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلب حول توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف، وتشمل أيضًا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب، وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف.