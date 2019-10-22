قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن ورجال المرور بدأوا في التعامل مع الكثافات المرورية الموجودة بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة بسبب هطول الأمطار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بصدد عمل تحويلات مرورية لطرق أقل كثافة لتجنب الزحام المروري لحين الانتهاء من أعمال تصريف المياه وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين الالتزام بقواعد المرور وتعليمات رجال المرور حتى يتم تسيير الشارع والتخلص من الكثافات المرورية الناجمة عن تجمع مياه الأمطار بمناطق نفق العروبة وطريق صلاح سالم وميدان الشهيد هشام بركات وغيرها من المناطق المتأثرة بمياه الأمطار.