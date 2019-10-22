صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه جرى رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار، وذلك في ضوء توقعات الأرصاد الجوية، ونظرا لسقوط الأمطار بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تمت الاستعداد من قبل بالعمل على تطهير وتسليك بلاعات صرف المطر، وصيانة الخطوط الخاصة بالصرف الصحي أولا بأول وتجهيز المعدات اللازمة من سيارات وماكينات الشفط والعدد والأدوات، وتدعيم فرق الطوارىء بالكوادر الفنية، مع انتشار الفرق، اليوم، بالمدينة لمتابعة أي أماكن تجمع للمياه، وذلك لكل قطاع (شرق / غرب) المدينة كل على حدة.

وأكد عبدالرؤوف أنه تمت المراجعة الفنية لجاهزية الطلمبات ومولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة بمحطات رفع الصرف بالمدينة، ضمن خطة إدارة الأزمات للتأكد من جاهزيتها بالكامل لاستقبال زيادة تصرفات المياه الناتجة من الأمطار .​