رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إعطاء الكلمة للنائب ضياء الدين داوود، للرد على ما أثير عبر وسائل إعلام غربية، اليوم، بشأن أحد الملفات الخارجية لمصر.

وأكد "عبد العال" أن وزارة الخارجية هي المنوط بها الرد وتوضيح الحقائق حيال ما أثير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أحد الملفات الخارجية لمصر.

وقال غاضبا، للنائب ضياء داوود: لست أكثر وطنيا من كل النواب الموجودين في القاعة، ولا بد من تحقق الأمر، لا سيما وأن الموضوع منقول عن وسيلة إعلام أجنبية كان لها عدد من الأخطاء السابقة".

واستطرد "عبد العال": لن ننساق وراء تصريحات لا نعلم مدى صحتها حتى الآن.