أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن شركة الصرف الصحي نشرت أكثر من 100 معدة لشفط مياه الأمطار بمختلف الشوارع، لافتا إلى التركيز على شرق القاهرة حيث تعرضت لكمية أمطار كبيرة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن عدد من الميادين والانفاق تغرق حاليا في مياه الأمطار ومنها نفق العروبة وجار التعامل مع الموقف، مؤكدا أن كمية الأمطار حسب تقديرات هيئة الأرصاد 15 مليمتر بينما شبكات القاهرة طاقتها الاستيعابية نحو 5 مليمتر.

وأشار إلى أن الوضع صعب حاليا وفوق احتمال شبكات الصرف وجار التعامل بسيارات الشفط وغيرها من المعدات لمواجهة الموقف.