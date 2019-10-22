تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم، من انتشال جثة شخص غرق بمياه نهر النيل فرع دمياط ، مقابل قرية "محلة إنجاق" مركز شربين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطار من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شرطة شربين، بورود بلاغا من أهالي قرية "محلة إنجاق" بوجود جثة شخص طافية بمياه النيل.

انتقل قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وتم انتشال الجثة من مياه النيل وبالفحص تبين أنه شخص يدعى "سمير ا. إ" 43 سنة، مقيم بقرية "بداوي" مركز المنصورة، وبالكشف المبدئي عن الجثة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق. جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شربين العام تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.