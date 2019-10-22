قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأنثى مخلوق مُكرّم عند الله، حيث إن قول الله تعالى في سورة آل عمران "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأنثى" يوضح أن الأنثى مخلوق أكثر كرامة عند الله من الرجل، لأن المشبه به هو الأعلى دائما.

واستشهد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، بقول الله تعالى في سورة الشورى "يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ"، فالقرآن عندما يتحدث عن الهبة فإنه يذكر الأنثى أولًا قبل الذكور.

وتابع: "القرآن يبدأ بذكر الأنثى أولًا في حالة البشارة، لقوله تعالى في سورة النحل (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ)".