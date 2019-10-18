خالد الجندي يكشف الحكم الشرعي في التعامل ببطاقات الائتمان البنكية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التعامل ببطاقة الائتمان فقهيا يعتبر قرضا يقضى به حاجته، أو تفويضا للشراء من أجل تحقيق مصلحة، مضيفًا: "البنك ليس فاعل خير وإنما من أجل البيزنس وهو مؤسسة مالية، ويستفيد بطريقة أخرى من التجار".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "لذلك البنك يحدد لك الشركات التي تتعامل معاها، والتعامل البنكي آمن والمصاريف التي يأخذها تسمى مصاريف دلالة وهى موجودة في الفقه".

من ناحية أخرى، قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن البنوك ليست مؤسسات خيرية، وإنما يقوم بعمليات تمويل وائتمان، مضيفًا: "البنك مؤسسة تهدف إلى الربح وتقوم بأعمال إسهام مالي مقابل عمولة، وهذا ليس استغلالا وهذا توصيفه الطبيعي"، وذلك خلال حواره في نفس البرنامج.