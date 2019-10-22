شهدت مدينة العبور، اليوم، أمطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والأحياء بعد سقوطها بشكل غزير لقرابة الساعتين بشكل مستمر صاحبه قطع للمياه والكهرباء تحسبا لوقوع كوارث.

وأشارت ماجدة حسن، إحدى أهالي المدينة، أن أحياء المدينة شهدت سقوطا غزيرا للأمطار ظهر اليوم استمر لما يقرب من ساعتين، وصاحبها برق ورعد مما أسفر عن غرق الشوارع على آخرها بالمياه.

ودفع جهاز مدينة العبور بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات لشفط المياه من الشوارع.

وقال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم الدفع بـ7 سيارات عملاقة لشفط مياه الأمطار بجانب سيارة مخصصة لمكافحة السيول، وأن الوضع الان تحت السيطرة التامه وتم رفع كميات كبيرة من الأمطار وإنقاذ السيارات المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن نظام بالوعات صرف الأمطار بالمدينة يعمل بكفاء وليس به أي مشاكل وجرى تطهيره استعداد للأمطار الغزيرة.

وأكد رئيس جهاز المدينة أن شركة الصرف الصحي نشرت المعدات بمختلف الأحياء بمختلف الشوارع والتي تعرضت لكمية أمطار كبيرة وجار التعامل مع الموقف، مؤكدا أن كمية الأمطار كانت فوق الاستيعاب الحقيقي لشبكة التصريف.

كانت محافظ القليوبية، أعلنت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة وموجة الطقس السيئ والتي حذرت منها الأرصاد الجوية حيث جرى التنسيق التام بين مسؤولي قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.

وشدد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات ،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.

أضاف المحافظ انه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة والتاكد من جاهزية الاستعدادات لموسم الأمطار.

في سياق متصل استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،حيث يتم حالياً تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.