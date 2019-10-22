شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة إخلاء الأراضي السورية من الوجود العسكري الأجنبي، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرح له العملية التركية في سوريا وابعادها خلال اجتماعهما في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف "بوتين"، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيرة التركي أردوغان، أنه يجب تعزيز الحوار بين الحكومة السورية والأكراد في سوريا، مشددًا على ضرورة عدم استفادة الإرهابيين من عملية تركيا في الشمال السوري.

وأوضح الرئيس السوري، أنه يجب ألا تؤثر الأحداث على الأرض بخطط اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف الأسبوع المقبل، وأن لا تؤدي الأحداث إلى إحباط عمل اللجنة الدستورية السورية، كما أنه من الضروري تقديم المساعدات للاجئين السوريين دون أي تمييز.