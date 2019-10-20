صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم، بأنه من المحتمل أن يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتصالاتهما المباشرة بشأن العدوان التركي في سوريا، مضيفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "بشكل عام فإن الجانبين الروسي والتركي على تواصل بشكل دائم، ولا يمكن استبعاد أن الرئيسين سيستمران في التواصل بشكل مباشر بشأن الوضع في سوريا، وأشار بيسكوف، إلى أن الأحداث في شمال شرق سوريا تسبب قلقًا شديدًا وقد تلحق أضرارا بعملية التسوية السياسية".

ومن المقرر أن يجتمع بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية يوم 22 أكتوبر، وقال بيسكوف في وقت سابق إن الرئيسين يعتزمان مناقشة الوضع في شمال شرقي سوريا.

يشار إلى أنه في 9 أكتوبر شنت تركيا عدوانا عسكريا في شمال سوريا وبدأت بضربات جوية ضد القوات الكردية، وتهدف العملية إلى إنشاء منطقة عازلة لحماية الحدود التركية، وانتقدت سوريا العملية التركية باعتبارها عدوانًا، وأدان المجتمع الدولي تصرفات أنقرة.

وفي 17 أكتوبر الجاري، توصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووافقت تركيا على وقف عدوانها لمدة 120 ساعة للسماح للمقاتلين الأكراد من تحالف القوات الديمقراطية السورية بمغادرة المنطقة الأمنية الحدودية التي كانت تنشئها أنقرة.