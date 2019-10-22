أكد تيمور دويدار، الخبير في الشؤون الروسية، أن القمة المصرية الروسية التي ستنعقد بين الرئيس عبد الفتاح المصري ونظيرة الروسي فلاديمير بوتين سيتم الحديث فيها حول توطيد أطر التعاون بين البلدين، وكذلك عودة الرحلات الروسية السياحية إلى المنتجعات المصرية.

وأضاف "دويدار"،خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه سيتم الحديث في هذه القمة عن المشروعات التنموية في مصر، وكذلك التكنولوجيا الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منفذ للقارة الأفريقية وباب لدخول المنتجات الغربية إلى دول أفريقيا.

وأكد أن روسيا مستمرة في تصدير كافة التقنيات مجال الطاقة إلى قارة أفريقيا، كما أن روسيا اشتركت في السباق على كسب أفريقيا ضمن الدول المتقدمة هناك.

وتابع :" الصراع على أفريقيا وتنفيذ مشروعات استثمارية فيها شيء مهم للغاية بالنسبة لروسيا"، موضحًا أنه يأمل في توصل مصر وروسيا لحل بشأن عودة الرحلات الروسية للمنتجعات السياحية المصرية، حيث إن الدخل المصري كان يتخطى 4 مليار دولار من السياحة الروسية فقط.

وأوضح أن هناك عدد كبير من الدبلوماسيين المصريين متواجدون الآن في روسيا، من أجل إشراك ليست الشركات الحكومية الروسية فقط في المشروعات التنموية بل الشركات الخاصة أيضًا، موضحًا أن السياح الروس راغبين بالعودة لمنتجعات البحر الأحمر.