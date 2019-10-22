رفض البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، طلب الحكومة مراجعة سريعة لاتفاق بريكست ما يعرقل إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ورفض طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308.

وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.

وكان البرلمان البريطانى اعتمد اليوم قانون تطبيق بريكست في قراءة ثانية ما يمهد الطريق امام دراسة مفصلة للنص.

وأيد 329 نائبا مقابل 299 قانون التطبيق قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق.