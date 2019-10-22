أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات في ظل ظروف حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفى اليوم، إنه يتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، كما يتابع مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة، وأشارت إلى أنه يتم أحياناً فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة المواطنين.

ونوهت الوزارة بأن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أي شكاوى، كما أنه توجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وأوضحت أنه في حال وجود أي عطل يُرجى الاتصال بالخط الساخن على الرقم 121 سواء من التليفون الأرضي أو المحمول على مدار 24 ساعة مع عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.