تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس في انقطاع الكهرباء بعدة مناطق وقرى، كما أدت إلى شلل مروري.

وقال محمد كمال، أحد أهالي المدينة، أن الأمطار تسببت في انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق بالمدينة لمدة تتراوح ما بين 4 و6 ساعات، كما توقفت الحركة المرورية بسبب تراكم المياه بالشوارع.

وأشار إلى اختفاء وسائل المواصلات في الوقت الذي تزامن فيه خروج العديد من العمال بعد انتهاء عملهم ما اضطرهم للوقوف في الشوارع وقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام، إضافة إلى الأهالي الذين لم يجدوا وسائل مواصلات أيضًا.

وقال وائل رضا، أحد الأهالي، إنه اضطر للسير على قدميه مسافة نحو 4 كيلومترات وسط مياه الأمطار للوصول إلى منزله، نظرا لعدم وجود وسائل مواصلات فيما اضطر آخرون للسير مسافات أكثر من ذلك.

وأضاف سعيد عبد الهادي، أحد أهالي قرية إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس، أن الأمطار تسببت في انقطاع الكهرباء عن القربة منذ عدة ساعات، إضافة إلى توقف الحركة المرورية من القرية إلى مدينة بلبيس أو القرى المجاورة، لافتا إلى طريق "بلبيس - الزقازيق" شهد ازدحاما مروريا منذ بداية سقوط الأمطار.

يذكر أن طفلة 9 سنوات توفيت صعقا بالكهرباء أثناء سيرها بالقرب من عامود إنارة بالحي الـ 14 بالعاشر بسبب مياه الأمطار.